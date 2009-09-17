Чем вредна микроволновка?

Ученые Америки выяснили, что если бы не микроволновки, роста заболеваемости раком желудка избежать бы не удалось. Ведь в микроволновке готовят пищу практически не используя масла. Метод, применяемый для приготовления еды в микроволновой печи, напоминает самый полезный для желудка – паровой.

А вот испанские исследователи негодуют на то, что, как они выяснили, капуста брокколи, приготовленная с помощью СВЧ, лишается до 98% содержащихся в ней витаминов и микроэлементов.

Первый опыт, в ходе которого ученые хотели выяснить, каково влияние пищи, приготовленной в микроволновой печи, на организм человека, проходил еще в 1989 году под руководством швейцарского биолога Хертеля и профессора Бернарда Бланка.

Так как в финансировании исследования государство им отказало, то ученые вынуждены были вести наблюдение только за одним участником опыта, который сначала питался пищей, приготовленной на плите, а потом – едой, приготовленной в микроволновой печи.

Исследователи обнаружили, что после еды из микроволновки, в крови участника опыта, резко возрастало количество лейкоцитов, начинался процесс подобный возникновению рака крови. Причиной этого заболевания могло быть именно употребление пищи, приготовленной в СВЧ, утверждали ученые. Но результатам их исследования никто не придал значения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале этого года установила: излучения, исходящие из микроволновой печи не приносят никакого вреда ни еде, ни здоровью человека. Есть только одно противопоказание – людям с вживленными кардиостимуляторами лучше отказаться от применения микроволновки, так как сердечные стимуляторы негативно реагируют на потоки микроволн.

argonet.ru