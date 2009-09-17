Курение беременных женщин грозит малышам астмой

Курение беременных женщин приводит к тяжелым заболеваниям новорожденных, прежде всего бронхиальной астмой. Этот вывод содержится в докладе турецких медиков, опубликованном сегодня Анатолийским агентством.

На состоявшемся недавно в Вене европейском конгрессе пульмонологов были приведены данные многолетних исследований. Они свидетельствуют о том, что риск появления на свет малыша с серьезным нарушением деятельности легких повышается в шесть раз, если будущая мать не бросала курить в столь ответственный для нее период.

Агентство также отмечает, что из-за дурной привычки матери младенец сильно теряет и в весе. Это также негативно сказывается на его общем состоянии здоровья. В частности, установлено, что малыши курящих матерей в среднем на 210-215 граммов весят меньше, чем у некурящих.

Подтверждением такой выявленной тревожной тенденции стали тщательные наблюдения врачей в 1996-2008 гг за примерно 3500 новорожденными, которым был поставлен диагноз развития астмы в послеродовой период.

ami-tass.ru