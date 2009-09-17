Больным гемофилией нужна отдельная строка в бюджете

Государственное финансирование для оказания необходимой помощи больным гемофилией должно быть увеличено минимум в 6 раз.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил директор Института патологии крови и трансфузионной медицины АМНУ г. Львов, главный внештатный гематолог Минздрава Украины Василий НОВАК.

По его словам, в Украине на учете состоят 2 тыс. 531 больной гемофилией. Он отметил, что в среднем на одного больного приходится около 5 тыс. единиц лекарств. При этом, отметил В.НОВАК, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения нужно по меньшей мере 30 тыс. “Это средняя, минимально рекомендованная доза. Поэтому мы должны говорить и констатировать то, что минимум в 6 раз должно быть увеличено финансирование для минимального обеспечения лекарствами больных гемофилией”, - добавил он.

В.НОВАК отметил, что только при этом условии можно говорить об оказании неотложной помощи, плановой помощи и профилактического лечения. По его словам, в этом году финансирование для обеспечения нужд гемофиликов составляет немного более 38 млн. грн.

В свою очередь внештатный детский гематолог Минздрава Украины Светлана ДОНСКАЯ отметила, что на сегодняшний день для решения проблем больных гемофилией необходимо выйти на принципиальные позиции для стандартизации болезни, что будет иметь не только медицинское, но и социальное значение. Она отметила, что именно утверждение такого стандарта даст возможность четко понимать, в каком точно объеме необходимо финансирование. “Тогда мы сможем избежать очень больших проблем, поскольку мы лечим последствия, а нужно лечить профилактически, начиная с детства”, - сказала С.ДОНСКАЯ.

Со своей стороны председатель Правления Всеукраинского общественного объединения инвалидов «Всеукраинское общество гемофилии» Александр ШМИЛО отметил, что по сравнению с другими странами, уровень украинских врачей-гематологов, занимающихся проблемами гемофилии, достаточно высокий. “Но всю картину портит отсутствие препаратов. Хотя государство в последнее время и повернулось лицом к проблеме и выделяются средства, но их недостаточно”, - сказал он. По словам А.ШМИЛО, к сожалению отечественные медицинские препараты, используемые для борьбы с болезнью, низкоэффективные и иногда несут угрозу инфицирования.

В свою очередь главный врач Черкасского областного онкологического диспансера Виктор ПАРАМОНОВ отметил, что лекарства, имеющиеся в распоряжении медицинских учреждений, вводятся лишь при оказании экстренной помощи больным гемофилией на 1-2 день обострения болезни. “Государство должно отдельной строкой в бюджете выделить средства на 100-процентное обеспечение факторами свертывания крови больных, как бы это дорого ни стоило”, - добавил он.