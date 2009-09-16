Правила продажи пива ужесточат?

Депутаты и общественность призывают Верховную Раду Украины как можно скорее принять законопроект № 1171, которым предлагается приравнять пиво и «слабоалкогольные» растворы к алкогольным напиткам.

В комментарии УНИАН главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что законопроект № 1171 «О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» был подан в ВР ещё 11 декабря 2007 года народными депутатами Украины Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВЫМ и был принят в первом чтении 5 марта 2009 года. Но прошло полгода, а документ так и не был рассмотрен ни на заседании профильного Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, ни на заседании подкомитета. На данный момент в законопроект уже внесено более 40 поправок.

Таким образом, отметил общественный деятель, Украина продолжает оставаться одной из немногих стран Европы, где слабоалкогольные напитки не приравнены к алкогольным – на них не распространяется запрет на продажу несовершеннолетним, запрет на рекламу, не установлены ограничения в отношении мест продажи и употребления.

«Этот законопроект не подан до сих пор в сессионный зал ВР для второго чтения и якобы рассматривается в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, который возглавляет депутат Сергей ТЕРЁХИН. В то же время понятно, что вопрос перезрел, потому что того, что происходит с потреблением пива в Украине, нет ни в одной стране мира», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, за последний год депутатами от БЮТ, ПР, НУ-НС были внесены три аналогичные законопроекта, направленные на ограничение продажи пива, но ни один из этих законопроектов не был внесён на рассмотрение в сессионный зал ВР Украины. «Возникает вопрос: «Кому выгодно такое псевдозаконотворчество в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики?», – говорит главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева».

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что депутаты не стали дожидаться, когда С.ТЕРЁХИН наконец-то передаст законопроект в сессионный зал, и направили обращение на имя председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с просьбой поставить законопроект № 1171 на рассмотрение ВР, поскольку комитет нарушил все возможные сроки – как юридические, так и здравомыслия – по подготовке законопроекта ко второму чтению. «За это время ничего не сделано. Законопроект не рассмотрен даже на подкомитете. Поэтому есть предложение через Согласительный совет, через руководство ВР рассмотреть его напрямую, минуя Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Сегодня есть все юридические основания для этого», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он напомнил, что одним из направлений работы «Форума спасения Киева» является «всемерное оздоровление как человека, так и окружающей природной среды, в том числе и ограничение выбросов в атмосферу». При этом лидер общественной организации отметил, что БЮТ предлагает повышать заработную плату, пенсии, стипендии путем повышения акцизов на табачные изделия, на алкоголь, на пиво и на горюче-смазочные материалы, включая бензин и дизтопливо.

«Хотелось бы высказать решительную поддержку инициативам БЮТ за повышение акцизов на все вредные товары, включая табак, алкоголь, пиво. Мы считаем, что эти меры приведут не только к наполнению бюджета и росту социальных выплат, повышению минимальных зарплат, минимальных пенсий, повышению прожиточного минимума, но так же и существенно оздоровят общество», – считает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По мнению народного депутата от БЮТ Дмитрия ВЕТВИЦКОГО, принятие законопроекта № 1171 «назрело просто катастрофически».

«Мы хотим сегодня привлечь общественное мнение к этому законопроекту, потому что пиво и другие слабоалкогольные напитки не считаются алкогольными. Их можно продавать где угодно. В любом регионе нашей страны люди спокойно распивают пиво в общественных местах. На улицах детвора ходит с пивом, и на сегодняшний день даже замечание им никто не может сделать, потому что пиво – не алкогольный напиток, а слабоалкогольный. Этот законопроект в 2007 году был подан, прошло уже 2 года, а воз и ныне там», – подчеркнул депутат от БЮТ.

По словам Д.ВЕТВИЦКОГО, данный законопроект следует принять как можно скорее, так как «пиво – тот же алкоголь, потому что в пиве тоже содержится этиловый спирт, и можно стакан водки сравнить с теми же двумя большими бутылками пива».

«У нас ещё не ходят с бутылкой вина по улице или во дворе школы. И не ходят со стаканом водки, то, что мы видим с пивом сегодня. Есть, конечно, люди, которые говорят, что пиво – это не алкоголь, но такой аргумент я считаю невесомым», – сказал депутат.

По мнению Д.ВЕТВИЦКОГО, пиво следует покупать в пивбаре, в ресторане, либо в магазине, то есть его продажа должна быть лицензирована, как и продажа других алкогольных напитков.

В свою очередь, депутат от фракции БЮТ Павел УНГУРЯН, который 9 июля прошлого года также зарегистрировал законопроект № 2735 об установлении территориальных ограничений продажи пива и алкогольных напитков, считает, что законопроект № 1171 должен быть принят депутатами как можно скорее.

«Мы призываем всех наших коллег из других фракций, которые входят в профильный комитет по вопросам таможенной и налоговой политики, ускорить рассмотрение этих вопросов и немедленно внести их к рассмотрению в депутатском зале», – сказал П.УНГУРЯН.

По его мнению, от принятия закона, приравнивающего пиво к алкогольным напиткам, зависит здоровье целого поколения.

«Пиво для молодёжи сегодня – напиток, без которого невозможно представить себе отдых. К сожалению, это неотъемлемый атрибут посещения любого спортивного события, и это противоречие на уровне мировоззрения – спорт и алкоголь», – констатировал депутат.

Те не менее, отметил П.УНГУРЯН, несмотря на многочисленные попытки блокирования ВР, сегодня вопрос здоровья нации объединяет депутатский зал.

«Кое-что нам удаётся делать. Это касается повышения акцизов, запрета игорного бизнеса, поддержки антитабачных пакетов законодательства, ограничения рекламы алкоголя», – напомнил П.УНГУРЯН.

Д.ВЕТВИЦКИЙ, П.УНГУРЯН, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ заявили о том, что выступают за приравнивание пива и «слабоалкогольных» растворов к алкогольным напиткам и за полный запрет их рекламы, и призвали народных депутатов в ближайшее время поддержать законопроект № 1171.

Как передавал УНИАН, 5 марта 2009 г. Верховная Рада Украины 384 голосами приняла в первом чтении законопроект № 1171 «О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий». Целью законопроекта является снижение уровня продажи, а соответственно и потребления в стране слабоалкогольных напитков, улучшение здоровья граждан.

В случае, если пиво будет признано алкогольным напитком, его можно будет продавать, как водку и вино – только в магазинах площадью от 20 квадратных метров и только совершеннолетним. Пиво запретят употреблять в общественных местах вне питейных заведений.

В настоящее время законопроект № 1171 готовится Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики ко второму чтению.