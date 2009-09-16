Иглотерапевт использовал нестерильные иглы

1262 клиента иглотерапевта из французского города Антиб (департамент Приморские Альпы) получили уведомления о необходимости пройти обследования на ВИЧ-инфекцию и гепатит, сообщает AFP. Специалист по акупунктуре был уличен в многократном использовании нестерильных одноразовых игл.

“Риск заражения ВИЧ-инфекцией или вирусами гепатита B и С очень незначителен, однако он существует”, - сообщил прессе глава Департамента по здравоохранению и социальным вопросам Приморских Альп Франсуа-Хавьер Лорр (François-Xavier Lorre). По его словам, ряд пострадавших уже связались со своими лечащими врачами, однако о результатах проведенных исследований пока ничего не известно.

По данным местных властей, практиковавший акупунктуру специалист нарушал санитарные нормы и рекомендации Министерства здравоохранения, многократно используя иглы, предназначенные для одноразового применения.

Проверка в офисе иглотерапевта была проведена по жалобе одного из посетителей. Сейчас в отношении нарушителя проводится расследование, действие его лицензии приостановлено на пять месяцев.

medportal.ru