Закончилась акция “Защитим Ингул - сохраним здоровье детей”

15 сентября в Херсонской области в селе Дарьевка Белозерского района Херсонской области финишировала акция, организованная по инициативе председателя облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА – поход на байдарках по реке Ингул под лозунгом: “Защитим Ингул - сохраним здоровье детей”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, заключительный этап похода стартовал в селе Новотимофеевка Николаевской области, которое расположено на границе Херсонской и Николаевской областей, и проходил по территории Белозерского района Херсонской области.

В заключительном этапе похода приняло участие 37 байдарок, участники похода представители областной государственной администрации, Белозерской районной государственной администрации, спортсмены, молодежь, представители общественных организаций преодолели 18 километров по реке Ингул и провели встречи с представителями общин сел Федоровка, Ингул и Дарьевка Белозерского района.

В заключительном этапе акции, как было анонсировано ранее, принял участие губернатор Херсонской области Б.СИЛЕНКОВ, который выступил перед жителями населенных пунктов, расположенных по маршруту похода, для обсуждения цели и задач акции, привлечения внимания к экологическим проблемам этой водной артерии, призвал жителей этих сел бережно относиться к реке, проводить работы по уборке прибрежной полосы и заверил, что областная власть будет принимать все зависящие от нее меры по экологическому оздоровлению реки Ингул.

По информации Главного управления МЧС в области, во время проведения похода по Ингулу с 7 по 15 сентября бойцы МЧС обеспечивали безопасность прохождения маршрута участниками акции, часть из которых – любители. А для проведения заключительного этапа - обеспечили проверку и очистку дна вдоль водного пути регаты.

*** Ингул (Малый Ингул) - река на юге Украины, правый приток Днепра. Судоходная на протяжении 109 км. Берет начало на Приднепровской возвышенности возле поселка Цибулевое в Кировоградской области. Протекает по Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областям. Ниже поселка Тарасовка Ингул образует лиман шириной до 1 км и впадает в Днепр несколькими рукавами, в 40 км от Херсона.

Используется для водоснабжения Кривого Рога, орошения. Регулируется Карачуновским Искровским водохранилищами.