Новое средство от морщин

Немецкие учёные разработали новый способ лечения морщин, который может стать безопасной и эффективной альтернативой ботоксу и косметической хирургии. Комбинация световой терапии и лосьона из экстракта зелёного чая работает в десять раз быстрее, чем аналогичные методы применения светодиодов против морщин, говорят дерматологи Университета Ульма.

Светотерапия или фототерапия используется для лечения кожных ран и повреждений на протяжении более 40 лет. Но недавно врачи определили, что ежедневное применение мощных светодиодов, аналогичных тем, которые используются в фарах автомобиля и компьютерах, позволяет избавляться от морщин на коже в течение всего нескольких месяцев. Однако воздействие интенсивных источников света на дерму также влечёт за собой побочные эффекты в виде образования высоких уровней активных форм кислорода, потенциально повреждающих клетки. В результате научных экспериментов было зафиксировано, что в сочетании с мощным антиоксидантным действием экстракта под названием галлат эпигаллокатехина, извлечённого из зелёного чая, работа светодиодов не приносит коже вреда.

В исследовании добровольцы в течение месяца ежедневно испытывали комбинацию светотерапии с составом зелёного чая. По окончании наблюдений медики заметили значительное улучшение текстуры поверхности кожи на лице: морщины становились менее выраженными, а кожа более гладкой и мягкой. Дерматологи считают, что инновационная методика станет многообещающим средством омоложения кожи и поможет понять роль активных форм кислорода на клеточное старение организма.

ami-tass.ru