Имбирь - удивительное лекарство
Имбирь - прекрасное средство от бронхиальной астмы. Он делает пищу легко усваиваемой и способен снижать уровень холестерина. А чай с имбирем - это удивительное средство от усталости и стресса...
Имбирь не так давно ворвался в нашу жизнь через прилавки магазинов. Но имбирь известен как лекарство и специя очень давно, еще в первом веке нашей эры описывали его согревающее действие, пользу для пищеварения и даже упоминали его в качестве противоядия.
Как пряность, имбирь применяется для приготовления почти всех блюд, чаев и даже употребляется в чистом виде, в прикуску, в том числе с лимоном и солью. Обычно в продаже можно найти свежий и сухой (молотый) имбирь. Свежий - наиболее ароматен, а сухой - более острый. Чтобы подготовить свежий имбирь к использованию, с него надо соскоблить кожицу и натереть на терке.
Острый на вкус, корень имбиря относится к разряду горячих специй, разжигающих огонь пищеварения и улучшающих кровообращение. По вкусу имбирь острый и сладкий.
Такого сочетания вкусовых и лекарственных качеств, как у имбиря, не найти ни в какой другой специи, и даже признанные лекарственные растения порой уступают имбирю пальму первенства. Как лекарственное средство имбирь имеет длинный список свойств.
- Имбирь обладает ветрогонным, потогонным, болеутоляющим, отхаркивающим, противорвотным действием.
- Питает все ткани. Новейшие исследования указывают на исключительно благоприятное воздействии имбиря на желудок, пищеварительную и дыхательную системы.
- Имбирь делает пищу легкой и легко усваиваемой и придает ей слегка островатый, пряный вкус.
- Его принимают для прекращения поноса, устранения вредного действия животных ядов.
- Регулярное применение имбиря в пище в небольших количествах увеличивает внутреннее тепло, пробуждая аппетит и стимулируя пищеварение, согревая желудок и кровь. Поэтому-то особенно полезен имбирь в холодную погоду и в холодном климате.
- Чай с имбирем - это прекрасное средство от физической или умственной усталости, которое помогает преодолеть стрессовые ситуации и восстановить силы после тяжелого дня.
- Эта уникальная пряность снижает уровень холестерина.
- Дикий имбирь (куркума) облегчает также заболевания суставов. Эфирное масло задерживает рост бактерий.
- Кожица имбиря обладает мочегонным эффектом и стимулирует выделение слюны.
- Имбирь помогает снимать судороги при менструации.
- Имбирь применяют также при параличе, желтухе, глистных заболеваниях.
- Имбирь - прекрасное средство от всех кожных и аллергических заболеваний, в том числе и бронхиальной астмы.
- Имбирь улучшает мозговое кровообращение, укрепляет сосуды и улучшает память, а также стимулирует деятельность щитовидной железы.
- Имбирь - прекрасное средство от старения. К тому же он повышает половое влечение.
Рецепты народной медицины из имбиря
- При укачивании в транспорте и при морской болезни весьма полезно принимать 1-1,5 г имбиря (половина чайной ложки) в чае или в минеральной воде за полчаса до или во время путешествия. Беременные женщины, к слову, также с успехом могут использовать слабый имбирный чай от вполне естественной в их положении тошноты.
- Простудные заболевания отлично лечатся имбирным чаем с лимоном и медом (при мокром кашле можно добавить корицу или гвоздику).
- В случае желудочного расстройства следует развести полстакана натурального белого йогурта половиной стакана кипяченой воды, добавить по четверти чайной ложки имбиря и мускатного ореха.
- Избавиться от головной боли можно, если смешать половину чайной ложки имбиря с теплой водой до образования пасты. Пасту наложить на лоб или к носовым пазухам - в зависимости от места локализации боли. Возникающее при этом ощущение жжения для кожи абсолютно нормально и не опасно.
- Чтобы вытянуть содержимое фурункула, смешайте половину чайной ложки имбиря и такое же количество куркумы с водой до состояния пасты, а затем нанесите состав на фурункул.
- Проблему геморроя можно решить, принимая чайную ложку сока алоэ со щепоткой имбиря дважды в день до исчезновения симптомов.
- Имбирный компресс на спину снимает боль как минимум не менее эффективно, чем общеизвестные соответствующие крема и гели. Для приготовления компресса взять 2 чайных ложки порошка имбиря, чайную ложку куркумы, половину чайной ложки перца чили и смешать все это с теплой водой. Нагреть, нанести на хлопковую ткань, положить ткань на больное место и закрепить. И против суставных болей помогает тот же рецепт, однако в соединении не с водой, а с горячим растительным маслом (лучше кунжутным или горчичным).
- При мышечной усталости и ломоте рекомендуется имбирная ванна. 2-3 столовых ложки порошка кипятить в 1 л воды в течение 10 минут, затем отвар вылить в ванну. Такая ванна расслабляет и облегчает мышечные боли.