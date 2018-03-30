Имбирь - удивительное лекарство

Имбирь не так давно ворвался в нашу жизнь через прилавки магазинов. Но имбирь известен как лекарство и специя очень давно, еще в первом веке нашей эры описывали его согревающее действие, пользу для пищеварения и даже упоминали его в качестве противоядия.

Как пряность, имбирь применяется для приготовления почти всех блюд, чаев и даже употребляется в чистом виде, в прикуску, в том числе с лимоном и солью. Обычно в продаже можно найти свежий и сухой (молотый) имбирь. Свежий - наиболее ароматен, а сухой - более острый. Чтобы подготовить свежий имбирь к использованию, с него надо соскоблить кожицу и натереть на терке.

Острый на вкус, корень имбиря относится к разряду горячих специй, разжигающих огонь пищеварения и улучшающих кровообращение. По вкусу имбирь острый и сладкий.

Такого сочетания вкусовых и лекарственных качеств, как у имбиря, не найти ни в какой другой специи, и даже признанные лекарственные растения порой уступают имбирю пальму первенства. Как лекарственное средство имбирь имеет длинный список свойств.

- Имбирь обладает ветрогонным, потогонным, болеутоляющим, отхаркивающим, противорвотным действием.

- Питает все ткани. Новейшие исследования указывают на исключительно благоприятное воздействии имбиря на желудок, пищеварительную и дыхательную системы.

- Имбирь делает пищу легкой и легко усваиваемой и придает ей слегка островатый, пряный вкус.

- Его принимают для прекращения поноса, устранения вредного действия животных ядов.

- Регулярное применение имбиря в пище в небольших количествах увеличивает внутреннее тепло, пробуждая аппетит и стимулируя пищеварение, согревая желудок и кровь. Поэтому-то особенно полезен имбирь в холодную погоду и в холодном климате.

- Чай с имбирем - это прекрасное средство от физической или умственной усталости, которое помогает преодолеть стрессовые ситуации и восстановить силы после тяжелого дня.

- Эта уникальная пряность снижает уровень холестерина.

- Дикий имбирь (куркума) облегчает также заболевания суставов. Эфирное масло задерживает рост бактерий.

- Кожица имбиря обладает мочегонным эффектом и стимулирует выделение слюны.

- Имбирь помогает снимать судороги при менструации.

- Имбирь применяют также при параличе, желтухе, глистных заболеваниях.

- Имбирь - прекрасное средство от всех кожных и аллергических заболеваний, в том числе и бронхиальной астмы.

- Имбирь улучшает мозговое кровообращение, укрепляет сосуды и улучшает память, а также стимулирует деятельность щитовидной железы.

- Имбирь - прекрасное средство от старения. К тому же он повышает половое влечение.

Рецепты народной медицины из имбиря

- При укачивании в транспорте и при морской болезни весьма полезно принимать 1-1,5 г имбиря (половина чайной ложки) в чае или в минеральной воде за полчаса до или во время путешествия. Беременные женщины, к слову, также с успехом могут использовать слабый имбирный чай от вполне естественной в их положении тошноты.

- Простудные заболевания отлично лечатся имбирным чаем с лимоном и медом (при мокром кашле можно добавить корицу или гвоздику).

- В случае желудочного расстройства следует развести полстакана натурального белого йогурта половиной стакана кипяченой воды, добавить по четверти чайной ложки имбиря и мускатного ореха.

- Избавиться от головной боли можно, если смешать половину чайной ложки имбиря с теплой водой до образования пасты. Пасту наложить на лоб или к носовым пазухам - в зависимости от места локализации боли. Возникающее при этом ощущение жжения для кожи абсолютно нормально и не опасно.

- Чтобы вытянуть содержимое фурункула, смешайте половину чайной ложки имбиря и такое же количество куркумы с водой до состояния пасты, а затем нанесите состав на фурункул.

- Проблему геморроя можно решить, принимая чайную ложку сока алоэ со щепоткой имбиря дважды в день до исчезновения симптомов.

- Имбирный компресс на спину снимает боль как минимум не менее эффективно, чем общеизвестные соответствующие крема и гели. Для приготовления компресса взять 2 чайных ложки порошка имбиря, чайную ложку куркумы, половину чайной ложки перца чили и смешать все это с теплой водой. Нагреть, нанести на хлопковую ткань, положить ткань на больное место и закрепить. И против суставных болей помогает тот же рецепт, однако в соединении не с водой, а с горячим растительным маслом (лучше кунжутным или горчичным).

- При мышечной усталости и ломоте рекомендуется имбирная ванна. 2-3 столовых ложки порошка кипятить в 1 л воды в течение 10 минут, затем отвар вылить в ванну. Такая ванна расслабляет и облегчает мышечные боли.

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