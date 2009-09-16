Дыня избавляет от стресса

Исследователи из компании Seppic нашли новый способ борьбы со стрессами - они предлагают использовать для этого дыню. В дыне содержится фермент супероксиддисмутаза, антиоксидантные свойства которого предотвращают процесс повреждения тканей тела - так называемый внутриклеточный окислительный стресс, сообщает ВВС.

В ходе эксперимента двум группам добровольцев давали капсулы с ферментом и капсулы плацебо, наполненные крахмалом. Поначалу у всех испытуемых симптомы стресса и усталости почти не проявлялись. Однако у тех, кто пил "пустышки", эффект плацебо длился всего семь дней, а у первой группы благотворное действие супероксиддисмутазы было более заметным и более продолжительным.

Исследователи утверждают, что супероксиддисмутаза увеличивает сосредоточенность человека, устраняет чувство усталости и раздражительности, а также избавляет от проблем со сном. А относительно высокий эффект плацебо они объясняют тем, что уровень стресса и утомляемости у испытуемых был обычным. Результаты эксперимента могли быть более ярко выраженными, если бы в эксперименте принимали участие добровольцы с серьезными стрессами.

Как сообщалось ранее, от стрессового состояния человека избавляет запах свежескошенной травы. Химическое вещество, выделяемое скошенной травой, защищает миндалевидное тело и гиппокамп, делает человека счастливым и расслабленным и даже способно предотвратить ухудшение интеллекта в пожилом возрасте.

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