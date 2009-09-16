Во время операции на мозге пациент должен разговаривать

Для того чтобы при удалении опухоли нейрохирургу не задеть жизненно важные участки головного мозга, он будит больного и разговаривает с ним «за жизнь».

Нейрохирургия - особый раздел медицины, подразумевающий тончайшую работу, манипуляции с самым уязвимым и при этом наиболее важным органом человеческого тела - головным мозгом. Соответственно, и методики здесь применяются необычные. Например, в ходе операции по удалению опухоли мозга хирурги специально будят пациента для того, чтобы поболтать с ним.

Три «А»

AAA - эта аббревиатура для большинства людей ассоциируется с тонкими пальчиковыми батарейками. Но у специалистов-нейрохирургов эти три буквы обозначают шифр метода, которым пользуются при операциях по удалению опухолей, - Asleep-Awoke-Asleep. Суть процесса в том, что вся операция разбивается на три этапа. На первой стадии пациента погружают в глубокий сон при помощи наркоза, и хирург обеспечивает доступ к головному мозгу. Далее происходит собственно иссечение опухолевых участков, на этом этапе анестезиологи и будят больного до того состояния, при котором он уже способен вести беседы с операционной бригадой. Это делается специально: пациент боли не чувствует, так как мозг не имеет болевых рецепторов, зато нейрохирург получает возможность контролировать важность участков коры мозга, окружающих опухоль.

Если врач сомневается в целесообразности иссечения того или другого отдела, он может прозондировать эту зону, одновременно разговаривая с больным, допустим, о его семье. В том случае, если речь пациента замедляется или спутывается, врач понимает, что ткани, которые он собирается удалять, критически важны для дальнейшей жизнедеятельности больного.

Мировой опыт

Данная методика активно применяется и исследуется во многих странах. К примеру, в больнице при Университете Лойола (Loyola University) в Чикаго работает группа нейрохирургов, специализирующихся на онкологических операциях по схеме AAA. Руководитель центра профессор Викрам Прабху (Vikram Prabhu) утверждает, что многолетние (только в Лойоле эти исследования ведутся с 2004 года) данные говорят о безопасности и высокой эффективности данного метода. Который, между прочим, позволяет собирать врачам практическую информацию о функциональном значении различных участков коры головного мозга.

Подобные операции и исследования ведутся и в российских клиниках. В частности, на базе НИИ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко накоплен колоссальный опыт операций в области нейроонкологии. Врачи института провели в общей сложности свыше 40 тыс. операций, многие из которых выполнялись с применением методики AAA.

Беседы на операционном столе

О чем же говорят хирурги со своими пациентами во время операций? В принципе обо всем, что может заинтересовать больного. В идеальной перспективе врачи рассчитывают разработать специальную схему такой беседы, которая позволит как можно быстрее и точнее выявлять нарушения. Дело в том, что стадия бодрствования длится всего пять-шесть минут, и за это время надо сделать максимально верные выводы.

Интересно, что пациенты, перенесшие подобные операции, очень по-разному запоминают фазу пробуждения и общения с оперирующим врачом. Одни помнят буквально все и во время операции активно болтают о жизни, для других операция проходит как в тумане. Общее в большинстве случаев одно: методика очень эффективна и позволяет сохранять качество жизни пациентов.

infox.ru