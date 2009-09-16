5 главнейших факторов риска

На пять основных факторов риска для здоровья — пониженная масса тела детей, незащищенный секс, употребление алкоголя, отсутствие доступа к чистой воде и канализации, а также высокое кровяное давление — приходится четверть всех случаев смерти в мире, сообщает центр новостей ООН.

Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Глобальные факторы риска для здоровья». В нем речь идет о глобальных и региональных показателях смертности и масштабах заболеваний, связанных с 24 факторами риска для здоровья.

Эти факторы варьируются от рисков со стороны окружающей среды, таких как воздействие дыма в результате использования внутри помещений твердых видов топлива, до физиологических факторов, таких как высокое кровяное давление.

Успех в уменьшении воздействия одних только пяти основных факторов риска приведет к повышению средней продолжительности жизни почти на пять лет.

Согласно критериям ВОЗ, здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. Согласно данным проведенного порталом Исследования и разработки – R&D.CNews опроса, здоровых по критерию ВОЗ среди опрошенных - 16%, нездоровых - 77%. Для 7% опрошенных однозначно оценить собственное состояние не оказалось возможным.

likar.info