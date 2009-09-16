Замороженные продукты полезнее свежих

Ученые уверяют, что свежие продукты частенько теряют пищевую и вкусовую ценность в процессе поставки, а потому далеко не всегда они оказываются предпочтительнее замороженных собратьев.

Исследователи из Шеффилдского университета Голлам изучили пищевые потребности детей и текущие доступные варианты ланчей.

Ученые сравнили пищевую ценность свежих и замороженных продуктов. По итогам исследования эксперты сообщили, что замороженная пища предпочтительнее для детей, так как не только более дешева и доступна, но и от нее меньше отходов.

Ведущий исследователь Шарлотта Гарден из университетского Центра пищевых инноваций сказала, что мнение о безусловной пользе свежих продуктов по сравнению с замороженными ошибочно.

«Замороженные продукты могут быть сопоставимы по питательным характеристикам, а в ряде случаев и гораздо лучше свежих», заявила она. «Результаты нашего исследования коррелируют с результатами многих других, опубликованных в последнее время».

innovanews.ru