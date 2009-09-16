Горячая ванна может привести к бесплодию

Обычная гигиеническая процедура может привести к бесплодию и заболеваниям почек, утверждают ученые.

Тем, кто любит полежать в горячей ванне ( 40 градусов и выше), нужно помнить о некоторых нюансах таких водных процедур. Высокая температура не лучшим образом действует на венозную систему - у страдающих варикозом перегрев может спровоцировать воспаление вен и образование тромбов.

Известно, что частые горячие ванны ухудшают качество спермы и могут сделать мужчину бесплодным. Однако и женщинам, планирующим беременность, стоит отказаться от слишком горячей воды: высокая температура мешает прикреплению яйцеклетки к стенке матки.

Считается, что горячие ванны хорошо помогают при цистите. На самом деле в этом случае полезны лишь теплые ( 37,5) ванны с добавлением лекарственных трав - более высокие температуры приведут к ухудшению состояния, пишет еженедельник «События».

Горячих ванн необходимо избегать не только гипертоникам, но и гипотоникам: для людей с пониженным давлением подобные купания могут закончиться обмороком. Также горячие ванны противопоказаны больным диабетом и атеросклерозом, пожилым людям и детям. Еще один минус горячих ванн - при частом их применении ускоряется процесс старения кожи.

Не менее опасны в этом смысле и ванны-джакузи. Немецкие медики пришли к выводу, что под воздействием мощного потока воды, составляющего основу эффекта джакузи, могут усугубляться некоторые заболевания почек. В частности, при почечнокаменной болезни камни могут «сорваться» с места и вызвать почечную колику или закупорку мочеточников, а при гломерулонефрите купание в джакузи и вовсе чревато травмированием почек.

Осторожными нужно быть и людям, принимающим кроверазжижающие лекарства. Подобные препараты повышают вероятность внутренних кровотечений, а на фоне мощного воздействия струй воды этот риск становится еще выше.

Кроме того, недавно проведенное в США исследование показало, что джакузи является идеальным местом для размножения болезнетворных бактерий. В отличие от обычных ванн, в джакузи есть сложные системы внутренних воздушных и водных труб.

Эти «внутренности» с трудом поддаются очистке, и со временем в них скапливаются микробы, которые могут вызвать инфекции мочеполовых путей, кожи и легких.

Специалисты советуют ограничить время пребывания в горячей ванне до 5-10 минут и принимать ее не чаще одного раза в неделю. Для лучшей переносимости горячей ванны при погружении температура воды должна быть около 37... 38 градусов, а потом она постепенно повышается за счет добавления горячей воды в тот конец ванны, где находятся ноги.

Теплую ванну можно принимать хоть каждый день, но в ней лучше находиться не более 20 минут, в противном случае возникнет упадок сил. Погружаться в ванну необходимо по грудь, оставляя область сердца над водой, а сердечникам даже теплую ванну лучше принимать полусидя.

rosbalt.ru