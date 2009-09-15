В Луганской области СБУ проверяет аптечные заведения

СБУ в Луганской области проводит проверку аптечных заведений на предмет соблюдения лицензионного законодательства и условий хранения лекарств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Луганской области.

Сотрудниками СБУ уже обнаружен ряд нарушений условий хранения и реализации медицинских препаратов и нарушения лицензионных условий функционирования аптечных учреждений (отсутствие специально отведенных мест для хранения медпрепаратов, систем кондиционирования и вентиляции, несоответствие фактической площади данным паспорта структурных подразделений аптек и др.). Выявлены факты нарушения режима хранения лекарств, что делало их непригодными к применению.

По результатам проверки к административной ответственности привлечены два должностных лица, ответственных за контроль над качеством лекарственных средств. Материалы в отношении еще одного должностного лица переданы в органы прокуратуры.

Соответствующие проверки продолжаются.