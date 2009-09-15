Завтра в Украине сохранится теплая погода, в некоторых регионах пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 16 сентября будет переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге Крыма 16-18°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

15 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-22°, в Днепре возле Киева 20°.