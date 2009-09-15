Пассивное курение вызывает болезни печени

Вдыхание табачного дыма некурящими людьми может стать причиной хронического воспаления печени и накопления в органе жира. Эксперименты, проведённые в течение года на лабораторных мышах, выявили взаимосвязь между пассивным курением и развитием болезней печени. Животные, которые вдыхали табачный дым, наращивали жир в клетках печени - это первичный признак неалкогольной жировой болезни печени, ведущей в конечном счёте к нарушению функции печени.

Учёные сосредоточили внимание на двух ключевых регуляторах метаболизма липидов, найденных во многих клетках организма: SREBP /элемент-связывающий белок регулирования стерола/, который стимулирует синтез жирных кислот в печени, и AMPK /киназа монофосфата аденозина/, который включает и выключает SREBP. Было установлено, что пассивное курение подавляет активность AMPK и тем самым повышает действие SREBP. Когда SREBP более активен, в печени синтезируется большее количество жирных кислот и таким образом нарушается работа печени, поясняют гепатологи Калифорнийского университета.

По словам американских врачей, данная работа свидетельствует о новой молекулярной роли SREBP и AMPK для разработки лекарственной терапии против болезней печени, проявившихся из-за пассивного курения. Авторы исследования подчёркивают, что сигаретный дым опасен для некурящих людей не только риском лёгочных /включая бронхит, астму тяжелой формы и пневмонию/, сердечно-сосудистых и раковых болезней, но теперь также и заболеваниями печени. Пассивное курение особенно опасно для детей и пожилых людей из-за своего высокого токсичного действия на организм.

newsland.ru