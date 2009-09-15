В Виннице открылся медицинский центр ГУ МЧС в области

В Виннице сегодня открылся медицинский центр Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия этого медцентра принимал участие министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, а также руководство области и города Винница. Во время торжеств министр подарил автомобиль для обеспечения деятельности медцентра. Руководители области и города, в свою очередь, подарили три компьютерных системы.

Основной задачей центра является оказание неотложной медицинской помощи личному составу, работникам органов и подразделений Главного управления и населению при чрезвычайных ситуациях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

Медцентр разместился в трехэтажном здании бывшего учебного корпуса на территории Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ МЧС Украины в Винницкой области в г. Винница. На проведение капитального ремонта и обустройство медцентра было потрачено более 1 млн. грн.

Министр поблагодарил за содействие и помощь руководству области и города, предпринимателям и всем тем, кто приобщился к созданию этого центра.

По словам В.ШАНДРЫ, новый центр сейчас оборудован медоборудованием на 80%. При этом он пообещал, что до конца текущего года центр будет полностью укомплектован самым современным медицинским оборудованием.