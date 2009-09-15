Создали биогель, восстанавливающий ткани головного мозга

Инъекции из особых биоматериалов могут помочь восстановлению тканей головного мозга, поврежденных в автокатастрофах или в результате огнестрельных ранений. Такие результаты в ходе исследований получили американские ученые из Университета Клемсона /штат Южная Каролина/, специализирующиеся в области биоинженерии.

Сотрудник этого университета Нин Чжан в ходе лабораторных исследований получил данные, свидетельствующие о том, что гель на основе биоматериалов из синтетических и природных компонентов положительно влияет на рост стволовых клеток, отвечающих за регенерацию коры головного мозга. "Мы заметили, - сообщила она, - что происходит восстановление участков головного мозга пострадавших от огнестрельных ранений, но методика в принципе может также использоваться и при лечении травм, полученных в автокатастрофах или от ударов". Эти результаты были обнародованы на Военном научно-исследовательском форуме, состоявшемся в начале сентября в Канзас- Сити /штат Миссури/. Одной из важнейших задач форума стало обсуждение вопросов охраны здоровья военных, членов их семей и ветеранов.

Применяемые сейчас методы лечения, в первую очередь, ориентированы на создание при помощи фармацевтических средств нейропротекторов - защитного слоя вокруг пораженных тканей, обладающего ограниченной проницаемостью. Он оберегает пострадавшие участки, но затрудняет поступление к ним лекарственных препаратов. Преимущество инъекций заключается в том, что они позволят вводить препараты в пораженные участки мозга, минуя лекарственную блокаду.

Несмотря на то, что методика пока была проверена только на лабораторных крысах, ученые обещают в ближайшем будущем перейти к клиническим испытаниям на людях. На завершение исследования Министерство обороны США выделило 220 тысяч долларов.

ami-tass.ru