Отравившихся в Джанкое дошколят снова госпитализировали

Шесть дошкольников повторно направлены на лечение в больницу Джанкоя из-за несоблюдения диеты и рекомендаций по лечению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Джанкое сообщила заместитель министра здравоохранения Крыма Алина ГРУДНИЦКАЯ.

«Один ребенок употреблял вафли, второй – рыбу, печенье, торт, а одного ребенка мама накормила «Ревитом» в повышенной дозировке», – отметила замминистра.

На сегодня, помимо них, в стационаре Джанкойской центральной райбольницы находятся еще 30 человек, которые контактировали с заболевшими детьми. Среди 30-ти – 18 взрослых.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов Джанкоя стал кефир, инфицированный возбудителем дизентерии.

В целом, в больницу были доставлены более 200 дошкольников. Первый ребенок поступил 3 сентября.

Кисломолочный продукт поставлялся в детсады с молокозавода Геническа Херсонской области. Ранее подобных инцидентов не было.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей.