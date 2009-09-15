Какой мед полезнее

Мед не зря считается одним из самых целебных продуктов. В его состав входят медь, железо, марганец, хлор, кремний, фосфор, магний, алюминий, кальций, калий, натрий и другие микроэлементы. При этом состав микроэлементов таков, что мед, собранный пчелами в любой местности, полностью удовлетворяет потребности человеческого организма. Кроме того, в меде есть абсолютно все необходимые организму витамины и естественные природные сахара.

Все знают, что мед может отличаться по некоторым своим характеристикам в зависимости от времени и места, в котором его собирали. Место и время часто определяют, с каких растений пчелы брали нектар. Отсюда и названия меда: акациевый, липовый, цветочный и т.д. Интересно, что есть некоторые отличия в применении меда, собранного в разных местах и в разное время.

Акациевый мед применяется как укрепляющее средство, при бессоннице, гнойных и почечных заболеваниях.

Гречишный мед часто используется при желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Липовый мед. Им лечат ангину, насморк, болезни легких, используют как мощное антибактериальное средство.

Цветочный мед оказывает благоприятное воздействие на сердечную деятельность. Применяется также при гинекологических заболеваниях.

Полевой мед рекомендуется как средство, успокаивающее нервную систему.

Подсолнечниковый мед обладает сильными бактерицидными свойствами.

Кстати, при лечении очень важно, чтобы мед был зрелым. Важный признак зрелости меда — его консистенция, проще говоря, вязкость. Но как определить эту самую вязкость? Нагрейте столовую ложку меда до температуры не ниже 20°С и быстрыми круговыми движениями переверните ложку несколько раз.

Зрелый вязкий мед не стекает крупными редкими каплями, а навертывается на нее.

Но нужно учитывать, что акациевый и клеверный по своей вязкости относятся к очень жидкому меду, кипрейный, липовый и гречишный к жидкому, подсолнечниковый, одуванчиковый и падевый к густому, а вересковый к студнеобразному.

1k.com.ua