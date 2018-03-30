Минералку делают из водопроводной воды и соды

У большинства людей слово «минералка» не ассоциируется с лечением, это средство утолить жажду. При этом в подсознании прочно укоренилось, что эта вода полезна. Чем именно, случайный прохожий ответит вряд ли, — минералку берут, сообразуясь с ценой, мелькающей в рекламе торговой маркой или просто потому, что другой у продавца нет. Редко кто смотрит на этикетку и спрашивает себя: а что, собственно, означает обозначенная на ней колонка химических соединений и показатели жесткости? Между тем вокруг полным-полно фальсификата, просроченной минералки, давно утратившей свои свойства. Да и далеко не всякая вода может быть полезна конкретному человеку. …И пустить пузыри Недавно украинцев основательно испугали: санитарные врачи Харьковской области обнаружили в минеральной воде известных марок посторонние вещества и даже… яд. Речь идет о нарзане, ессентуках и боржоми — лечебных минеральных водах, которые можно найти и в аптеках. При этом в боржоми отыскали... мышьяк — вещество, которое накапливается в организме и при регулярном приеме может привести к большим неприятностям со здоровьем. Правда, подробности — а именно: содержание мышьяка, количество проверенной минералки, были ли изъяты партии воды, являлись ли они действительно оригиналом или подделкой — широкой публике остались неизвестны. Вопрос качества фасованной воды обещают в ближайшее время поставить перед депутатами ВР Украины, дабы они подумали, как можно оградить народ от потенциально опасной продукции.

Официальный импорт фасованной минералки в Украину, по данным госкомитета статистики, составил более 13 млн. литров за шесть месяцев этого года, при этом безусловным лидером по количеству импорта была Грузия — примерно 11 млн. л минеральной воды привезли оттуда. Россия поставила в нашу страну 1,2 млн. л минералки, еще более скромные объемы пришлись на долю европейских стран (0,77 млн. л), Армении и Молдовы (по 37 тыс. л).

Впрочем, конкуренцию импортной и отечественной минералке составляют изготовители фальсификата. Реже подделывают продукцию известных и популярных марок, чаще просто штампуют собственные этикетки с нигде не зарегистрированными названиями. Рецепты изготовления «минеральной воды» элементарны: пачка пищевой соды на ванну водопроводной воды, затем пропустить через аппарат, насыщающий ее углекислым газом. Нетрудно подсчитать, что себестоимость литра такой «минералки», если куб (тысяча литров) воды обходится в 3,5 — 4 грн., пачка соды в 1,2 грн. плюс расходы на этикетки, тару и парочку работников, примерно 30 — 50 коп. А в розницу литр воды стоит 3 — 4 грн., если не больше. Чаще всего подделывают негазированную воду — расходов меньше.

Вся таблица Менделеева

Жителям автономии чаще приходится встречать на прилавках воду из разных уголков Украины. А между тем Крым очень богат минеральными водами: по данным казенного предприятия «Южэкогеоцентр», по состоянию на 2009 г. разведаны 7 месторождений: Евпаторийское, Сакско-Евпаторийское, Феодосийское, Чокракское, Аджи-Су, Бишули, Белоглинское. Это только те, что были обследованы, специалисты оценили их запасы и дали свои рекомендации по эксплуатации. А общее количество известных месторождений — более полусотни, из которых 23 соответствуют принятым в Украине стандартам качества и условиям добычи. Общие же ресурсы крымских минеральных вод достигают сотен тысяч кубометров в сутки, в прошлом году на 5 крымских месторождениях их добывали около 677 кубометров в сутки.

Состав минеральных вод Крыма исследовали специалисты Сакской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции, выделив несколько групп минеральных вод по наличию тех или иных веществ и по степени минерализации, то есть сухого остатка в каждом литре воды. Например, в предгорном и горном Крыму есть азотно-сульфатные воды с невысокой минерализацией — те, что можно отнести к столовым. На востоке полуострова встречаются азотные хлоридно-сульфатные воды, а в степной зоне Крыма азотные, азотно-метановые, гидрокарбонатно-хлодридные натриевые.

Не стоит пугаться такого обилия химических названий — в каждом виде минеральных вод сочетание солей как раз такое, как необходимо для лечения некоторых заболеваний или для ежедневного потребления. Есть еще воды, где содержание какого-либо одного компонента явно выражено, у них обычно очень высокая степень минерализации, и применять их стоит только в качестве лечебных. Это, например, углекислые воды, которые встречаются только на Керченском полуострове, — там очень много брома, йода, свободной углекислоты. В этом же регионе известны сульфидные воды, содержащие серу (около полутора десятка скважин).

Обилие минеральных источников в Крыму для его жителей не всегда оборачивается светлой стороной. В селах, где нет централизованной подачи воды, люди вынуждены пользоваться источниками, колодцами (порой они даже самовольно вскрывают затампонированные скважины), в которых вода отличается высокой степенью минерализации. И вынужденное потребление минералки в больших количествах даром не проходит — среди пациентов врачей-урологов достаточно много сельчан, страдающих от болезней почек.

Не все полезно

В просторечье минералкой называют любую фасованную воду. На самом деле существуют воды лечебные — те, что применяются только по назначению врача и строго определенное время; лечебно-столовые — допускается их употребление время от времени как обычной воды; природно-столовые — это чистые воды с хорошим вкусом и сбалансированным комплексом минеральных веществ, которые можно употреблять без ограничения. Лечебные воды найти можно в аптеках, а на их этикетках указывается, каких ограничений при потреблении следует придерживаться.

Самая лучшая минеральная вода окажется бесполезной и даже навредит, если пить ее, как многие любят делать, впрок, «на всякий случай». Так, гидрокарбонатные воды типа боржоми прописывают тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка, нарушением функций печени и желчных протоков. Минералку хлоридную («Трускавец», «Моршинская» и другие) применяют при целом спектре заболеваний кишечника и печени, а сульфатная («Славянский», нарзан) оказывается эффективной, если требуется, например, замедлить секрецию соляной кислоты желудка.

Тем, кому не хватает кальция, калия, натрия, медики рекомендуют минеральную воду с повышенным содержанием этих элементов. Есть воды, содержащие крохотную дозу веществ (микроэлементы), которые организм должен получать обязательно, среди них есть даже тяжелые металлы (кобальт, медь, марганец). В общем, каждому пациенту своя бутылка с минералкой, причем только после консультации с врачом.

Ряд минеральных вод имеют природную насыщенность углекислотой, а популярные столовые воды ее получают после специальной обработки. Поэтому немаловажно, с газом или без газа выбрать минералку на каждый день: пара стаканов газировки в неделю вреда не принесет, а вот большее количество влияет на пищеварительную систему не в лучшую сторону. Именно поэтому негазированная вода по популярности уже догнала «конкурента с пузырьками».

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