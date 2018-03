Стресс и депрессия вызывают кожные заболевания

Большое австралийское исследование подтвердило, что стресс и депрессия могут быть этиологическими факторами кожных заболеваний.

"Консенсус состоял в том, что кожные заболевания настоятельно ассоциируются с психологическими трудностями и болезнями", - пишут доктор Паркер Меджин (Parker Magin) и коллеги (University of Newcastle in New South Wales) в августовском выпуске "Archives of Dermatology". Но "направление причинной связи" не было хорошо изучено.

Используя данные "Australian Longitudinal Study on Women`s Health", авторы проверили предположения, что психологические факторы могут ускорить или усилить кожное заболевание.

Женщины в возрасте от 22 до 27 лет, включенные в исследование в 1996 году, были оценены относительно симптомов физического и ментального здоровья 3 раза: 9 688 женщин в 2000, 9 081 женщина в 2003, и 8 910 женщин в 2006 годах. В рамках этих обзоров, пациенток опрашивали, как часто они имели проблемы с кожей в предыдущем году.

Распространенность проблем с кожей составляла 24,2 %, 23,9 %, и 24,3 % в обзорах 2000, 2003, и 2006 годов, соответственно.

В целом, 6630 женщин отвечали на вопросы о проблемах с кожей при всех трех опросах, 523 (8,0 %) пациентки сообщили о проблемах с кожей при всех трех опросах, 803 (12,1 %) - при двух опросах, и 1582 (23,9 %) - только однажды.

В моделях обобщенных оценочных уравнений существенная ассоциация наблюдалась между симптомами депрессии, но не беспокойством, и проблемами с кожей.

"Значение этого исследования в том, что психологическая заболеваемость (депрессия и стресс) могут вызвать или ускорить развитие кожных заболеваний", - сказал доктор Меджин. "Это повышает возможность психологических методов лечения и методов терапии, направленных на контроль стресса, и являющихся полезными для контроля или предотвращении рецидивов у пациентов с кожными заболеваниями".

"Мы считаем, что связь заболеваний кожи и психических болезней требует дальнейшего изучения в продольных исследованиях". "В идеале, эти исследования должны зарегистрировать детей в раннем возрасте (до молодого возраста развития многих кожных заболеваний) и действительные методы обследования - диагностику и психических и кожных заболеваний и их тяжесть", - объяснил доктор Меджин. "Кроме того, контролируемые исследования психологических и противострессовых методов лечения у пациентах с кожными заболеваниями должны также быть проведены".

