Львовская область: задержана партия контрабандных сигарет

Пограничники и таможенники пресекли во Львовской области очередную попытку контрабанды сигарет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, в этот раз табачные изделия везли в Амстердам под видом минеральной ваты.

Сокрытый груз выявили во время оформления в пункте пропуска «Рава-Русская» грузовика «Вольво», которым управлял 31-летний поляк. Согласно документам, везли почти 9 тонн гофрированной минеральной ваты, которую фирма из Житомирской области отправляла в Голландию.

Во время углубленной проверки груза погранично-таможенная досмотровая группа выявила 72,5 тыс. пачек сигарет. Табачные изделия находились в мешках с минеральной ватой посредине прицепа.

Выявленную контрабанду изъяли и передали в таможню. Сигареты эксперты оценили в почти 400 тыс. грн.

Также были задержаны средства их незаконной перевозки и сокрытия - вата, оцененная в 44 тыс. грн., и грузовик с прицепом стоимостью около 170 тыс. грн.