Днепропетровщина: чиновники разрушают противотуберкулезную службу

Действия чиновников Днепропетровской областной государственной администрации приводят к разрушению противотуберкулезной службы региона.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор Днепропетровского областного коммунального клинического лечебно-профилактического объединения «Фтизиатрия», заслуженный врач Украины профессор Дмитрий КРИЖАНОВСКИЙ.

По его словам, в областной совет поступили представления от Главного управления здравоохранения Днепропетровской ОГА по поводу ликвидации главного противотуберкулезного учреждения в области «Фтизиатрия», с открытием на его площадях Днепропетровского городского противотуберкулезного диспансера.

«Данная реструктуризация является недопустимой и противозаконной в условиях существующей эпидемии туберкулеза в Украине и может привести к фактическому разрушению системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в первую очередь сельских административных территорий. Предлагается фактически отменить областное лечебное заведение третьего уровня, которое является главным на территории области», – подчеркнул Д.КРИЖАНОВСКИЙ.

Он допускает, что причиной данной реорганизации туберкулезной службы Днепропетровской области является территориальное расположение городского противотуберкулезного диспансера.

«Это лечебное учреждение стоит в центре Днепропетровска. Это золотой участок – три гектара земли с развитой инфраструктурой. Полагаю, что именно это и стало основной причиной так называемой реорганизации. Вероятно, после перемещения медучреждения в пригород, землю и здания тубдиспансера в центре города отдадут", – считает Д.КРИЖАНОВСКИЙ.

Он отмечает, что так называемая реорганизация не предусматривает расширения площади для противотуберкулезных учреждений или увеличения количества койко-мест.

В то же время Д.КРИЖАНОВСКИЙ отмечает о достаточно тревожной эпидемической ситуации в Днепропетровской области относительно распространения туберкулеза. «В первом полугодии этого года (по сравнению с аналогичным периодом 2008 года) возросли показатели по выявлению болезни – на 4%, выросла заболеваемость среди подростков – на 14%, заболеваемость внелёгочными формами – на более чем 30%, рецидивы – на 26%. Достаточно высокие показатели смертности от туберкулеза”, – отметил Д.КРИЖАНОВСКИЙ.

Он сообщил, что по итогам последней выездной коллегии МИД, Днепропетровский регион переместился на третье место в Украине по показателям заболеваемости.

По просьбе УНИАН прокомментировать эту ситуацию, начальник Главного управления здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации Валентина ГИНЗБУРГ заявила, что «ничего не сокращается и не закрывается». «Это чисто политический заказ... Вопрос туберкулеза в области определен как приоритетный, что касается финансирования и организационных вопросов. Речь о закрытии и сокращении не стоит, этот вопрос никак не обсуждается”, – сообщила В.ГИНЗБУРГ.