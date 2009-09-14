Мужская диета от рака и простатита

Группа английских учёных собрала воедино результаты нескольких десятков исследований и выпустила сборник кулинарных рецептов для здоровья предстательной железы

Предстательная железа, или простата, играет крайне важную роль в функционировании мочеполовой системы мужчины. Она выделяет жидкость, составляющую основу спермы, участвует в секреции нескольких гормонов и иннервируется (то есть, буквально, чувствует) во время половых актов. Кроме того, простата расположена вплотную к мочевыводящему каналу, то есть любая её деформация или увеличение может привести к проблемам с мочеиспусканием.

Неудивительно, что мужчины так боятся проблем с этим органом. Между тем воспалениями простаты в разных формах страдают от 30 до 60% мужчин после 25 лет, а заболеваемость раком простаты в России составляет около 3%.

Можно ли защититься от этих болезней? Группа английских учёных уверена, что самый лучший способ профилактики — правильное питание. Они проштудировали несколько десятков научных трудов своих коллег, приплюсовали собственные выводы и составили настоящую поваренную книгу для здоровой предстательной железы, пишет Daily Mail. Предназначено издание как для тех, кто здоров, но хочет подстраховаться, так и для мужчин с проблемами в половой сфере.

Основу книги составляют медицинские исследования в области мужского полового здоровья, проведённые в последние годы. Те пищевые продукты, которые, как выяснилось, обладают противораковыми свойствами, были включены в специальное «мужское» меню и вошли в состав предложенных блюд.

Например, пару лет назад исследователи обнаружили, что лук и чеснок могут снизить риск заболевания раком простаты аж на 50%; так же полезны цветная, брюссельская капуста и брокколи. Учёные советуют потреблять эти продукты как минимум три раза в неделю, а чеснок вообще добавлять куда только можно.

Только вот готовить противораковые овощи надо правильно, иначе можно убить все полезные элементы. Так, капусту лучше подавать сырой или слегка пропаренной, а воду после готовки не сливать, а добавлять в соус или подливку. Помидоры, которые также зарекомендовали себя как хорошее средство от рака, можно потреблять свежими, а можно и в виде томатного сока или пасты. Согласно одному из исследований, потребление томатного соуса в течение 5 недель снижает риск заболевания раком простаты на 20%.

Другие продукты для профилактики простатитов и рака простаты включают жирную рыбу, фасоль, горох, чечевицу и малину.

А вот вредная еда — это молочное в больших количествах, песочная выпечка, жареная пища и красное мясо. Их потребление лучше ограничить, тем более что для других систем организма они тоже вредны. Красное мясо считается одним из провокаторов высокого холестерина и рака кишечника, животные жиры из молока вредят работе сердца, ну а любовь к выпечке просто-напросто чревата ожирением.

aif.ru