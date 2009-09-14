Чернигов: разгерметизировалась цистерна с соляной кислотой

В Чернигове на железнодорожной станции вчера утром произошла разгерметизация железнодорожной цистерны с соляной кислотой, которую перевозили из Днепропетровска в Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Специалистами Главного управления МЧС в Черниговской области в 15.00 разлив соляной кислоты ликвидирован. Превышение предельно допустимой концентрации в воздухе не было зафиксировано. Угрозы населению нет. Обращений местных жителей в медицинские учреждения с ухудшением самочувствия не зарегистрировано.