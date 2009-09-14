Как омолаживаться пряными травами

Многие учёные сходятся во мнении, что сохранять молодость людям помогают антиоксиданты. Эффективными антиоксидантами могут быть эфирные масла, содержащиеся в пряных травах.

Исследователи из московского Института биохимической физики решили провести эксперименты с эфирными маслами пряного растения чабер.

Выяснилось, что природный антиоксидант этой традиционной приправы к еде оказывает заметный положительный эффект на организм лабораторных мышей, и, возможно, способен омолаживать: как животных, так и человека.

Эфирные масла, которые содержатся во многих пряных травах, способны выступать в качестве антиоксидантов - соединений, нейтрализующих ядовитые радикалы кислорода, которые, по распространённой гипотезе, вызывают старение организма.

Исследователи из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН под руководством Лилии Фаткуллиной изучили влияние эфирного масла чабера на параметры окислительного стресса у лабораторных мышей.

Результаты опытов убедительно доказали, что эфирное масло, если его добавлять в питьевую воду и вдыхаемый воздух, повышает концентрацию полезных полиненасыщенных жирных кислот в мозге и уменьшает риск развития онкологических заболеваний у животных.

inauka.ru