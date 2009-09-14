Прогулка с собакой помогает хозяину похудеть
12:03, 14 сентября 2009Страна
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И сделать зарядку
Ежедневные прогулки с собакой могут помочь избавиться от проблем лишнего веса владельцу питомца, а также собственно самому животному, полагают специалисты Университета штата Канзас /США/.
Время прогулок с собакой варьируется в зависимости от различных факторов, включая возраст, породу, общее состояние здоровья животного и погодные условия.
Многие собаки любят ловить летающие тарелки или палки. А такие игры с животным являются своеобразной зарядкой и для его хозяина.
По материалам ami-tass.ru
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