Прогулка с собакой помогает хозяину похудеть

Ежедневные прогулки с собакой могут помочь избавиться от проблем лишнего веса владельцу питомца, а также собственно самому животному, полагают специалисты Университета штата Канзас /США/.

Время прогулок с собакой варьируется в зависимости от различных факторов, включая возраст, породу, общее состояние здоровья животного и погодные условия.

Многие собаки любят ловить летающие тарелки или палки. А такие игры с животным являются своеобразной зарядкой и для его хозяина.

По материалам ami-tass.ru