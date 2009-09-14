Школы столицы плохо подготовлены к учебному году

Постоянная комиссия по вопросам образования и науки Киевского городского совета не удовлетворена подготовкой школ столицы к учебному году 2009-2010.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете со ссылкой на секретаря этой комиссии Алексея ДАВИДЕНКО.

“Предварительные выводы о готовности киевских школ и детских садов к новому учебному году 2009-2010 неутешительны”, - подчеркивается в сообщении.

Как отметил А.ДАВИДЕНКО, «практически за все в школах уже платят родители - за охрану, за учебники”.

“С электроэнергией в школах перебои, с питьевой водой - тоже. Приближается отопительный сезон - а у школ долги перед поставщиками. Для того чтобы выплатить зарплаты учителям, районы взяли миллионные кредиты», - констатировал секретарь комиссии, также обратив внимание на то, что в этом году не открыта ни одна новая школа или детский сад.

При этом А.ДАВИДЕНКО отметил, что удивлен поведением представителей киевской власти, курирующих сферу образования. По его словам, за последние 2 года ни Виталий ЖУРАВСКИЙ, как заместитель мэра, курирующий направление образования, а теперь начальник Главного управления образования и науки КГГА, ни его подчиненные не присутствовали на ни одном заседании комиссии Киевсовета по вопросам образования и науки.

«Как можно решать проблемные вопросы, если даже не делать попытки узнать о них? В.ЖУРАВСКОМУ, очевидно, некогда - он специализируется на светских мероприятиях. Но заместители или секретарь управления могли бы посещать заседание комиссии? Там рассматриваются острые проблемы школ, детсадов, здоровья наших детей», - удивился депутат А.ДАВИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 августа после заседания коллегии КГГА, на которой рассматривалось состояние подготовки учебных заведений города к новому учебному году, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО констатировал, что, с одной стороны, коллегия показала удовлетворительную подготовку учебных заведений города к началу занятий, а с другой стороны – очень много недостатков, нуждающихся в срочном устранении. В частности, это касалось проблем снабжения электроэнергии отдельных школ, горячей воды, нерабочих питьевых фонтанчиков, проблем с организацией охраны школ.

В то же время он заверил представителей СМИ, что 1 сентября все школы Киева будут полностью готовы к новому учебному году: “И с электроэнергией, и с горячей водой, и полностью обеспеченные всем необходимым для начала учебного года”.