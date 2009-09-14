А/H1N1 становится доминирующим вирусом гриппа в мире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на пресс-конференции по итогам министерской встречи представителей министерств здравоохранения стран “большой семерки”, Мексики и ЕС комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Андрулла ВАССИЛИУ.

“Вирус не только остался стабильным, но и стал доминирующим вирусом гриппа”, - сказала она.

“Это значит, что у большинства людей, которые заболели гриппом, обнаруживают именно этот вирус”, - добавила комиссар.

По ее словам, в ходе встречи стороны пришли к выводу, что закрытие границ не поможет и даже не сдержит развитие пандемии гриппа в мире.

При этом, по словам А.ВАССИЛИУ, все стороны, которые в то же время являются участниками Глобальной инициативы безопасности здоровья, согласились и в дальнейшем координировать свои усилия во время борьбы с пандемией гриппа и обмениваться необходимой информацией о ситуации с заболеваемостью гриппом.

На министерской встрече также обсуждался вопрос вакцинации населения сразу после того, как будет разработана и одобрена вакцина против гриппа А/H1N1. Вместе с тем, представители Глобальной инициативы решили, что каждая страна самостоятельно будет определять группы риска, которые должны будут в первую очередь пройти вакцинацию.

“Есть три основные категории: беременные женщины, люди с ярко выраженными проблемами здоровья и работники системы здравоохранения, все участники считают их основными группами риска. В отношении других групп - здесь согласия нет”, - сказала А.ВАССИЛИУ.

Справка УНИАН. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество больных гриппом A/H1N1 в мире превысило 272 тысячи человек, почти 3,5 тысячи человек умерли.