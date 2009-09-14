Синдром эмоционального выгорания - болезнь?

Нельзя любое нежелание работать считать синдромом профессионального выгорания. Но если вы систематически испытываете отвращение к своей работе, жгучее нежелание трудиться, то пора бы задуматься о возможном нарушении. И не стоит думать, что синдром профессионального выгорания свойственен преимущественно неудачникам, которые не смогли добиться определенных успехов в выбранной ими сфере.

Если верить специалистам, то данный синдром чаще всего поражает именно людей успешных.

При этом, на самом пике интереса к работе возникает странное желание бросить все и уехать куда-нибудь подальше от всего и от всех.

Определить наличие у себя данного синдрома вы сможете также по следующим симптомам: падение эффективности своей трудовой деятельности, хроническая усталость, а также равнодушное или даже раздраженно-агрессивное отношение к делу, которым занимаешься, и к людям, с которыми приходиться трудиться.

Ситуация усугубляется тем, что «выгорающий» человек постоянно испытывает чувство своей несостоятельности и чрезмерность предъявляемых к нему требований.

Иногда случается так, что синдром профессионального выгорания затрагивает не только психическое здоровье личности, но и его физическую оболочку. Так, например, «выгорающий» работник может чувствовать себя физически плохо, что может выражаться в желудочных болях, мигренях. При этом, все физические недуги проявляют себя только в будние дни, а в выходные все становится отлично.

Самой распространенной причиной эмоционального выгорания является непосильная для человека нагрузка. Самое парадоксальное заключается в том, что эту самую нагрузку мы сваливаем на себя сами абсолютно добровольно. Почему? Все очень просто. Когда появляется первый симптом «выгорания» - потеря интереса к работе, мы чувствуем себя виноватыми и начинаем компенсировать своей нежелание трудиться большими объемами выполняемой работы. Самое страшное, что при этом мы не испытываем никакого дискомфорта и выполняем намеченные действия без проблем.

Говоря другими словами, для людей, которые зависят от своей работы как наркоманы от наркотика, нет другого выхода, как постоянно увеличивать «дозу».

И вы ее увеличиваете до тех пор, пока взятая ноша не становится непосильной и не начинает тащить вас на дно.

Следующая причина эмоционального выгорания такое качество личности, как сдержанность.

Многие из нас специально воспитывают в себе это качество, умение держать себя в руках, никогда не расслабляться, никогда не ошибаться и служить примером для коллег. И все бы ничего, но такое отношение к себе и к жизни способно спровоцировать очень раннее и быстрое эмоциональное выгорание. Оно и понятно, ведь психика человека – это очень тонкая организация, которая не выдерживает длительных «проверок на прочность». Вы не можете безнаказанно черпать свои душевные силы, не пополняя их запасов. Когда лимит этих жизненных сил будет исчерпан, становится возможным не только «выгорание», но и длительная тяжелая депрессия, затяжные приступы меланхолии, ухудшения физического здоровья и т.д.

Когда человек переступает грань, за которой можно говорить о синдроме профессионального выгорания, то первой мыслью, которая появляется в его голове, является: «Бросить все, искать другую работу! Я здесь больше не могу!». Оно и понятно, ведь ваш потенциал психологической устойчивости в этот период находиться на пугающей отметке «ноль». Но ведь кардинально менять сферу деятельности – это крайне неразумно. Во-первых, вы наверняка очень много вложили в развитие своей карьеры, вы имеете приличный материальный доход, а также постоянную и надежную работу.

У вас уже есть некоторые гарантии и достаточно высокий социальный статус.

Но кто может вам гарантировать, что вы ничего не потеряете, перейдя на другое место работы?

Кто, в конце концов, убережет вас от такого же состояния и на следующем месте работы? Никто.

Именно поэтому нужно менять не работу, а свое отношение к ней, корректировать свое восприятие.

Синдром эмоционального выгорания сам по себе не опасен. Он просто является некоторым предупреждением нашего внутреннего «Я». Игнорировать это предупреждение ни в коем случае нельзя. Вы обязательно должны прислушаться к себе и вникнуть, что именно вам хотело "подсказать" ваше подсознание.

Первое, что вы должны сделать, для того чтобы справиться с выгоранием – это отдохнуть. Вам просто необходим отдых. Возьмите хотя бы недельный отпуск и посвятите его только себе любимой.

Займитесь тем делом, которое вам нравится, занимаясь которым вы действительно успокаиваетесь и отдыхаете. Для кого-то это может быть времяпрепровождение на даче, прогулки по лесу, а для других – лежание на диване с книжкой в руках. А может, вам будет приятнее посвятить несколько дней занятиям любимым видом спорта.

Подумайте и о том, все ли дела, которыми вы занимаетесь, действительно входят в ваши должностные обязанности. Возможно, что взвалили на себя чужие проблемы. Не думая, перераспределите данные обязанности между сослуживцами: свое здоровье дороже.

Психологи также убеждены, что одним из самых действенных способов справиться с «выгоранием» является смена деятельности на какое-то время. Так, например, почему бы вам не отправиться на курсы повышения квалификации. И для карьеры полезно, и со своими психологическими проблемами справитесь.

И не воспринимайте синдром как приговор, который разрушит всю вашу жизнь. «Выгорание» - это лишь начало нового этапа роста как профессионального, так и личностного. Пустите в свою жизнь перемены, станьте еще лучше, еще интереснее, еще профессиональнее. Синдром – это ваш шанс, ваша проверка на прочность. Пройдите ее достойно.

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