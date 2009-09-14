Едой из пиццерии «Челентано» массово отравились люди

В Николаеве уже 18 человек госпитализированы из-за отравления едой в пиццерии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, в течение 12-го сентября в Николаеве в инфекционное отделение областной больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы еще семь посетителей пиццерии «Челентано», которые 9 сентября употребляли там блюда.

По состоянию на 07.00 13-го сентября в медучреждении находятся 18 человек: два - в тяжелом состоянии, остальные 16 – в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами СЭС и медперсоналом осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебных мероприятий. Причина заболевания устанавливается.