Чем полезна аскорбинка?

Биологи раскопали новые полезные свойства всем известной аскорбинки. Правда, витамин С фигурировал не в чистом виде, но проявил себя весьма достойно.

Специалисты университета в Лейчестере (University of Leicester), Великобритания, и Института молекулярной и клеточной биологии (Institute for Molecular and Cellular Biology in Portugal) в Португалии обнаружили новые защитные свойства витамина C, которые облегчают регенерацию клеток человеческой кожи.

Тьяго Дуарте (Tiago Duarte), Маркус С. Кук (Marcus S. Cooke) и Г. Дон Джонс (G. Don Jones) установили, что одна из форм витамина C - аскорбиновая кислота-2-фосфат (AA2P) - способствует лучшему ранозаживлению и защищает клетки кожи от повреждения ДНК. Тьяго Дуарте говорит: «Кроме того, что ультрафиолетовая радиация летом чрезвычайно агрессивна и часто приводит к солнечным ожогам кожи, она является и токсичным агентом для генного материала организма. Облучение провоцирует возникновение рака кожи путем формирования свободных радикалов и повреждения структуры ДНК».

«Мы проанализировали эффект длительного воздействия фосфат-производной витамина C на фибробласты кожи и увидели, что под ее действием в клетках кожи активизируются гены, которые отвечают за ее регенерацию. Витамин C способствует заживлению ран, стимулируя неподвижные фибробласты (соединительнотканные клетки, отвечающие за производство коллагена и эластина, главного каркаса кожи) к делению и перемещению в область раны. Также аскорбиновая кислота защищает кожу, повышая способность фибробластов к ликвидации потенциально мутагенных повреждений ДНК», - комментирует специалист.

Несмотря на то, что восстановительные и противовоспалительные свойства витамина C известны врачам и ученым уже более семидесяти лет, до сих пор в научном сообществе ведутся споры о значении этих свойств. Доктор Маркус С. Кук добавил: «Данное исследование раскрывает механизм того, как витамин C участвует в поддержании здоровья кожи. Он ускоряет заживление ран и защищает ДНК клеток кожи, фибробластов от повреждений, возникающих в результате окислительных процессов».

Эти данные весьма актуальны для косметической промышленности. Влияние свободных радикалов на кожу приводит к ее преждевременному старению, а такие антиоксиданты, как витамин C, эффективно предотвращают их вредное воздействие. Новое свидетельство показало, что помимо уничтожения свободных радикалов витамин C восстанавливает ДНК и защитные силы клеток. Это, в свою очередь, имеет отдельное значение, поскольку является серьезным дополнением к профилактике и лечению раковых образований на коже.

