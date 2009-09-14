Детская неуверенность в себе приводит к ожирению

Проблемы с лишним весом, остро стоящие во многих странах мира, могут возникать не только в связи с плохой наследственностью, неправильным питанием и пассивным образом жизни. Как выяснили британские ученые, ожирение в зрелом возрасте чаще возникает у тех, кто в детстве страдал неуверенностью в себе, сообщает ВВС.

Как показало исследование королевского колледжа Лондона, в котором приняли участие 6,5 тысячи человек, 10-летние дети, страдающие низкой самооценкой, по достижению зрелого возраста чаще других набирают лишний вес. При этом подобный эффект более всего присущ девушкам.

В исследовании ученые измеряли вес и рост детей, рожденных в 1970 году, в 10 лет, затем по достижению ими 30-летнего возраста. Их эмоциональное состояние было также изучено. В течение последующих 20 лет после первого осмотра дети, чувствующие, что с чем-то не справляются, и те, кто часто переживает, набирали вес стремительнее уверенных в себе участников эксперимента.

При этом ученые заявили, что не могут дать научного объяснения роли эмоций в перспективе развития ожирения, но заверили, что роль эта имеет место, что было доказано в исследовании. Результаты работы также в очередной раз подтвердили, что борьбу с лишней массой населения нужно начинать в раннем возрасте.

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