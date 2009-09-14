Гормонотерапия повышает риск развития рака груди

Выкуривание сотни сигарет существенно увеличивает вероятность развития рака молочной железы.

Коллектив ученых из Клиники Майо (США) сравнили факторы риска у 1 225 женщин, заболевших раком груди, и 6 872 пациенток, у которых болезнь не диагностирована. Результаты исследования показали, что из всех испытуемых 10% курили на момент эксперимента, 9% бросили курить некоторое время назад, а 81% никогда не имел этой пагубной привычки.

У женщин, выкуривших в общей сложности в течение жизни сто и более сигарет, риск возникновения заболевания был гораздо выше, чем у прочих. Однако вероятность появления злокачественных опухолей в груди заметно снижается, как только женщина бросает курить.

Специалистами также было установлено, что прием оральных контрацептивов в течение одиннадцати лет и более увеличивает риск развития рака груди на 200%. У женщин, проходивших постклимактерическую гормональную терапию, риск повышен на 81%. Кроме того, с каждым годом жизни вероятность возникновения рака вырастает на 2%. А гистерэктомия (удаление матки), напротив, сокращает риск на 35%.

На следующем этапе исследования ученые хотят выяснить, какое влияние на развитие рака молочной железы оказывают курение в пред- и постклимактерический период, количество выкуренных сигарет и пассивное курение.

Напомним, что отказ от курения быстро снижает риск появления сердечных заболеваний. Уже через несколько недель после отказа от сигарет у женщин сокращается уровень фактора некроза опухоли (TNF) и двух других родственных веществ.

Кроме того, уменьшается содержание в крови С-реактивного белка (CRP), присутствие которого свидетельствует о воспалительном процессе в организме, и интерлейкина-6, также участвующего в реализации иммунного ответа и воспалительной реакции.

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