В Украине - более 150 тысяч ВИЧ-инфицированных

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы более 150 тыс. ВИЧ-инфицированных, 15% из них – дети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Как отметила заместитель министра по делам семьи и молодежи Татьяна КОНДРАТЮК, наиболее уязвимой к распространению инфекции является молодежь в возрасте от 15 до 24 лет.

С целью решения указанной проблемы Минсемьи совместно с другими профильными министерства и ведомствами разрабатывают национальный план предотвращения распространения ВИЧ-инфекции среди детей и молодежи на период 2009-2013 годов. Наработанный материал был представлен сегодня в Киеве на обсуждение, в котором приняли участие специалисты профильных министерств, общественных организаций и представители ООН в Украине.

По словам Т.КОНДРАТЮК, главный акцент в национальном плане будет ставиться на профилактику, информационные кампании, сотрудничество с общественными организациями.

“На протяжении ближайших 5 лет министерство планирует осуществить комплекс мероприятий, которые позволят снизить показатели распространения СПИДа в Украине. В частности, планируется создать соответствующие центры, где каждый по желанию сможет получить медицинскую консультацию или социальную помощь”, - отметила Т.КОНДРАТЮК.

Также, по ее словам, планом предусмотрены разнообразные тренинги, которые помогли бы ВИЧ-инфицированным адаптироваться в обществе, и учебные программы, по которым социальные работники и волонтеры будут осваивать навыки оказания помощи больным.

В ходе обсуждения также отмечалось, что 2008 г. стал переломным в вопросе усыновления ВИЧ-инфицированных детей. Согласно информации Т.КОНДРАТЮК, на сегодня усыновлены 20 детей с таким диагнозом.