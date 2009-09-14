Кому противопоказан болгарский перец

Сладкий (болгарский) перец противопоказан больным с тяжелой формой ишемической болезни (стенокардией), нарушением сердечного ритма, гипертонией, язвенной болезнью желудка и кишечника, страдающим гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, колитом, при обострении хронических заболеваний печени и почек, геморрое, с повышенной возбудимостью нервной системы, при эпилепсии и бессоннице.

moza.ru