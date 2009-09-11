В Украине успешна реформа системы защиты прав детей - ЮНИСЕФ

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине отмечает успешность и эффективность реформирования системы защиты прав детей в Украине на протяжении четырех прошедших лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, об этом заявила новоназначенная глава ЮНИСЕФ в Украине Юкие МОКУО в ходе встречи с министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрием ПАВЛЕНКО и заместителем министра Татьяной КОНДРАТЮК.

Ю.МОКУО отметила, что ЮНИСЕФ уделяет значительное внимание Украине в реализации государственной политики в сфере охраны детства. Она сообщила, что в ноябре на заседании исполкома ЮНИСЕФ в Нью-Йорке будет рассмотрены итоги среднесрочного обзора деятельности стран ООН за шесть лет, где, среди прочего, будет отмечен успех Украинского государства в сфере реформирования системы защиты прав ребенка.

Во время встречи отмечалось, что в Украине, начиная с 2006 года, ежегодно увеличивается количество новорожденных и снижается детская, в частности младенческая смертность. Отдельно были отмечены изменения в системе защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы: в этой сфере государство взяло курс на активизацию национального усыновления, быстро развиваются семейные формы воспитания, активно реформируется система опеки и заботы, улучшается система государственного обеспечения детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. За четыре года в стране практически преодолены худшие формы детской беспризорности, продолжается процесс реформирования системы физического воспитания в учебных заведениях, происходят позитивные изменения в системе оздоровления детей.