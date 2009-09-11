Работающие матери плохо кормят своих детей

Чем больше родители работают, тем меньше у них остается времени, и тем чаще они вынуждены идти на компромиссы в выборе пищи для себя и своих детей. Как родители справляются с этой проблемой, и как условия работы связаны с режимом питания, попытались выяснить ученые.

Работающие матери плохо кормят своих детейУченые считают, что чем лучше условия труда родителей, тем правильнее их стратегия питания, то есть, тем больше они готовят домашней пищи, чаще питаются вместе с семьей, приносят здоровую пищу на работу и реже пропускают приемы пищи. Исследователи оценивали стратегию питания по пяти параметрам:

домашняя/не домашняя пища;

пропуск приема пищи;

раздельность приема пищи (семья принимает пищу по отдельности или вместе);

ускорение приема пищи ради экономии времени;

планирование.

Для оценки стратегии питания был использован трехэтапный телефонный опрос 25 работающих матерей и 25 работающих отцов, представителей трех этнических групп. Выяснилось, что работающие отцы, с длинным или неурегулированным рабочим днем, чаще питались вне дома, покупали готовую еду и ели прямо во время работы. Матери покупали ресторанную еду, разогревали полуфабрикаты или вообще пропускали завтрак. На пищевую стратегию влияла уверенность в работе, удовлетворение от работы и доступ к пище на работе. Около четверти работающих матерей и отцов рассказали, что на работе они не имеют доступа к здоровой, вкусной и доступной по цене пище.

Доктор Кэрод М. Дивайн (Carol M. Devine), ведущий автор исследования, так комментирует его результаты: «Мы постарались выяснить, как условия работы связаны со стратегией питания у родителей с низким и средним достатком. Долгий рабочий день, ненормированные рабочие часы означают, что родители проводят больше времени вне дома, и на домашнюю работу времени остается очень мало. Это создает трудности в поддержании здорового режима питания, дает меньше возможностей принимать участие в семейных обедах и ужинах. Такая ситуация рано или поздно приводит к ощущению нехватки времени, усталости, напряжения. Энергии на питание почти не остается».

health-ua.org