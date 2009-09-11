Как продлить ощущение отпуска?

Как продлить то чувство полноценной жизни, которое мы испытываем только в отпуске? Психологи советуют нам несколько способов

100 шагов по росе

Походить босиком по траве - какое это удовольствие! А что, если не ждать следующего лета, а наполнить ванну прохладной водой, чтобы она доходила до щиколотки и сделать в ней минимум 100 шагов. Каждое утро такая «прогулка по росе» - и вы забудете, что такое насморк.

«Лишь только вечер опустится синий...»

Время от времени изменяйте своим привычкам. Избежать ощущения монотонности жизни можно, возвращаясь с работы домой то одной, то другой дорогой. Вечером не спешите устраиваться у телевизора, а идите всей семьей на прогулку. Вспомните, как великолепно вы проводили вечера в отпуске, гуляя по набережной, сидя в маленьких кафе. Иногда и в будни это можно себе позволить.

Жизнь без будильника

Едва ли не самое приятное во время каникул то, что не надо никуда спешить и просыпаться по будильнику. Итак, спрячьте будильник, ложитесь вовремя и проснуться в нужный час для вас не составит никакого труда.

Пора встать с дивана

Во время отпуска мы легки на подъем, охотно ездим на экскурсии, знакомимся с новыми людьми, но в «трудовые будни» больше лежим на диване, а встречи с друзьями заменяем разговорами по телефону. А ведь новые впечатления, положительные эмоции - это бездонный колодец, из которого организм черпает силы. Очень часто исторические и культурные памятники отделяет от нас десяток-другой километров. Почему бы не посмотреть их в выходной?

Не думай о минутах свысока

Попробуйте вставать минут на 20 раньше, и вы скоро почувствуете, что стали меньше спешить. Первые 10 минут добавьте к своему завтраку: это даст вам возможность поесть не спеша, наслаждаясь вкусом еды. Другие 10 минут пригодятся, чтобы пройти пешком одну-две остановки, вдохнуть прохладного утреннего воздуха.

Перерыв на обед - это святое

Как бы вы ни были заняты, посвятите отдыху то время, что выделено на обед. Даже если вы не ходите в столовую или кафе, а привыкли перекусывать на рабочем месте, после ланча немного пройдитесь по улице или поболтайте с коллегами. Работоспособность после этого только улучшится, а заодно вы защитите себя от стресса: по мнению американских психологов, от стресса на рабочем месте чаще страдают те, кто не использует перерыв на обед. Что касается легкого трепа «о том, о сем», он великолепно снимает нервное напряжение. Кстати, у вас есть прекрасная тема для разговора - недавний отпуск.

aif.ru