Зелёный чай нужно пить с сахаром и лимоном

Добавление аскорбиновой кислоты и сахара в зелёный чай помогает организму поглощать полезные соединения в напитке, обнаружили американские учёные, сообщает АМИ-ТАСС.

Специалисты определили, что присутствие аскорбиновой кислоты в чае повышает всасываемость катехинов - класса полифенолов, обладающих антиоксидантными свойствами и борющимися с сердечными болезнями, раком, диабетом, снижающими риск инсульта и другие проблемы со здоровьем.

Катехины также найдены в какао и винограде. Добавление аскорбиновой кислоты и сахарозы в зелёный чай в три раза увеличивает всасывание полезных катехинов в кровь. Исследователи также советуют добавлять в зелёный чай лимонный сок или выбирать другие напитки, содержащие в большом количестве витамин С.

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