Шум автомагистралей повышает давление

Необычное открытие сделали шведские ученые, установившие, что жить в непосредственной близости от автодорог в буквальном смысле слова опасно для здоровья. Исследователи установили, что постоянный дорожный шум - это сильный раздражающий фактор и причина повышенного артериального давления, сообщает издание CyberSecurity.

Группа ученых из Университета шведского города Лунд утверждает, что риск получения хронической гипертонии существенно возрастает, если человек постоянно подвергается дорожному шуму, громкость которого превышает 60 децибел. Между тем, по словам исследоватей, сейчас почти каждый третий житель города живет вблизи от крупной дороги, по которой 24 часа в сутки ездит огромное количество машин.

В опубликованных данных отмечается, что дорожный шум выше 60 децибел повышает риск гипертонии на 25%, если же шум поднимается выше 64 децибел, то риск подскакивает до 90%. "Повышенное давление в конечном итоге ведет к сердечным приступам и инфарктам", - напоминают ученые.

Единственные, кто может спокойно жить возле дорог - это люди старше 60 лет. По словам ученых, риск здесь снижается лишь условно, так как практика показывает, что в 60 лет и старше люди уже страдают гипертонией и без "дорожного фактора", кроме того с возрастом острота слуха снижается и шумовой эффект данное обстоятельство несколько нивелирует.

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