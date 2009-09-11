В Украине производство табачных изделий сократилось на 14%

Табачные предприятия, входящие в Ассоциацию «Укртютюн», за 8 месяцев текущего года сократили объемы производства на 13,9% – из-за резкого поднятия ставок акцизного сбора.

Об этом УНИАН сообщила генеральный директор Ассоциации «Укртютюн» Валентина ХОМЕНКО.

По ее словам, в частности, в августе т.г. производство сократилось на 20,2%, в сравнении с августом 2008 года.

«С сентября прошлого года ставки акциза увеличивались трижды. Установилась четкая тенденция сокращения легального производства на отечественных предприятиях. Одновременно, по данным правоохранительных органов, появилось значительное количество контрафактной продукции на рынке”, - сказала директор ассоциации.

По мнению В.ХОМЕНКО, резкое повышение ставок акциза препятствует “ритмичной деятельности законопослушных производителей и уничтожает источник стабильных налоговых поступлений в Государственный бюджет”.

Как сообщал УНИАН, 12 августа 2009 г. Кабинет министров Украины одобрил инициативу об увеличении с 1 октября этого года ставок акцизного сбора на табачные изделия путем учета поправки к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (регистр. № 4707) при доработке законопроекта для рассмотрения во втором чтении. Согласно поправке, адвалорная часть акциза на табачные изделия должна увеличиться с 20 до 36%.

Ассоциация «Укртютюн» обратилась к Правительству Украины и в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета с призывом не повышать действующие ставки акцизного сбора до конца текущего года.

С января 2010 года специфическая ставка акцизного сбора и минимальный налог на сигареты будет повышена еще на 15%.