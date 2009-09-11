Мальчику, больному раком, нужны средства на обследование

У 4-летнего Богдана Шиндера – опухоль внебрюшной полости. Уже 9 месяцев Богдан лечится в Киеве, в Национальном институте рака. Мальчик прошел 12 курсов изнурительной химиотерапии. Сейчас ему необходимо обследование в Москве. Без его результатов киевские врачи не могут назначить последующее лечение. На поездку нужно 10 000 гривен. Мама Богдана – на инвалидности, отец – рабочий. За долгие месяцы лечения финансовые возможности семьи истощены. Помогите Богдану продлить лечение!

Если 200 людей перечислят всего по 50 гривен – мальчик получит шанс на выздоровление!