Мальчику, больному раком, нужны средства на обследование
Прошел 12 курсов химиотерапии
У 4-летнего Богдана Шиндера – опухоль внебрюшной полости. Уже 9 месяцев Богдан лечится в Киеве, в Национальном институте рака. Мальчик прошел 12 курсов изнурительной химиотерапии. Сейчас ему необходимо обследование в Москве. Без его результатов киевские врачи не могут назначить последующее лечение. На поездку нужно 10 000 гривен. Мама Богдана – на инвалидности, отец – рабочий. За долгие месяцы лечения финансовые возможности семьи истощены. Помогите Богдану продлить лечение!
Если 200 людей перечислят всего по 50 гривен – мальчик получит шанс на выздоровление!
Помощь можно передать маме мальчика, Елене Валериевне, – тел. 068 172 60 45 или перечислить на карточку Транзитный счет "Приватбанка" 29240825525601 МФО 315405 ЗКПО 22772795 для зачисления на мгновенную карточку 4405885013938268 Приватбанк Получатель: Шиндер А.М.
или перечислить на карточку
Транзитный счет "Приватбанка" 29240825525601
МФО 315405
ЗКПО 22772795
для зачисления на мгновенную карточку 4405885013938268 Приватбанк
Получатель: Шиндер А.М.