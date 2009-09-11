Мальчику, больному раком, нужны средства на обследование

12:59, 11 сентября 2009
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Прошел 12 курсов химиотерапии

У 4-летнего Богдана Шиндера – опухоль внебрюшной полости. Уже 9 месяцев Богдан лечится в Киеве, в Национальном институте рака. Мальчик прошел 12 курсов изнурительной химиотерапии. Сейчас ему необходимо обследование в Москве. Без его результатов киевские врачи не могут назначить последующее лечение. На поездку нужно 10 000 гривен. Мама Богдана – на инвалидности, отец – рабочий. За долгие месяцы лечения финансовые возможности семьи истощены. Помогите Богдану продлить лечение!

Если 200 людей перечислят всего по 50 гривен – мальчик получит шанс на выздоровление!

Помощь можно передать маме мальчика, Елене Валериевне, – тел. 068 172 60 45

или перечислить на карточку

Транзитный счет "Приватбанка"  29240825525601

МФО 315405

ЗКПО 22772795

для зачисления на мгновенную карточку  4405885013938268 Приватбанк

Получатель: Шиндер А.М.

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