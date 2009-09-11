Совместный сон вредит здоровью супругов

Супружеские пары и влюбленные должны знать, что совместный сон вредит их здоровью и отношениям. К такому выводу пришли британские ученые в ходе последнего исследования.

По мнению специалистов, совместный сон может вызвать ссоры и разногласия по поводу храпа, перетягивания одеяла и толкания друг друга ночью. Проведенное исследование также показало, что у супругов было вдвое больше недовольства по отношению друг к другу, ели они спали в одной кровати.

Один из авторов исследования, который, по его словам, спит со своей женой отдельно, отмечает, что исторически мужчина и женщина спали в разных местах. Современная же традиция спать в одной постели стала популярной с приходом индустриальной революции, когда люди стали перебираться в города, а в малюсеньких квартирках было очень ограничено жилое пространство.

В Викторианскую эпоху среди семейных британцев спать в одной кровати было непопулярно, а в древнем Риме супружеское ложе использовалось не для сна, а исключительно для сексуальных утех. По мнению исследователей, современные пары должны следовать мудрому примеру предков. "Это что-то вроде того, что делает тебя счастливым. Если вы спите вместе и вам ничего не мешает, ну что ж, продолжайте в том же духе. А если это не так, то не бойтесь все поменять", - говорит один из специалистов.

"Нам всем когда-нибудь приходилось побывать в ситуации, когда супруг тебя обнимает, а потом говорит "ну что, я собираюсь поспать. Двигайся на другую сторону кровати". Так почему бы просто не поменять место для сна, чтобы больше с подобным не сталкиваться", - добавил другой.

По словам исследователей, плохой сон становится причиной депрессий, сердечных заболеваний, инсультов, нарушения работы легких, а также пробок на дорогах, автомобильных аварий и разводов, однако традиционно игнорируется в качестве важного составляющего здорового образа жизни, передает BBC.

"Люди обычно чувствуют себя намного комфортнее, когда спят со своим партнером, однако наше исследование доказывает обратное", - отметил один из ученых. Он сравнил ощущения 40 супружеских пар, когда они спят вместе, и когда проводят ночь на раздельных кроватях. При этом выяснилось, что 50% спящих вместе были чем-то раздражены или побеспокоены.

newsland.ru