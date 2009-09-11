Найдено лекарство от капризов природы

Ученые обнаружили, что физическая активность и сбалансированное питание могут помочь метеочувствительным людям пережить погодные аномалии. Кроме того, специалисты рассказали о связи между давлением и головной болью.

По словам врача-невролога Клиники института питания РАМН Олега Ленева, "метеочувствительность у людей обычно связана с генетикой и непосредственно с заболеваниями сосудов головного мозга. Если люди страдали вегето-сосудистыми пароксизмами, тогда у людей зрелого возраста возможны головные боли в связи с изменениями барометрического давления".

Как рассказал специалист, одной из причин метеочувствительности может быть вегето-сосудистая дистония или родовые травмы. Однако причиной головных болей в момент погодных аномалий может стать и недостаточная физическая активность.

"В связи с незанятостью детей у них наблюдается избыток энергии, из-за чего начинаются головные боли. Конечно, любые изменения барометрического характера также начинают на них отражаться", - отметил Ленев. Кроме того, по его словам, такие дети в более зрелом возрасте начинают страдать хронической депрессией.

"Неумение молодежи адаптироваться в современных условиях ведет к тому, что, прежде всего, страдает центральная нервная система, что выражается в виде головных болей", - добавил специалист. Помимо этого, между барометрическим давлением и головными болями просматривается прямая связь, ведь в тот момент, когда повышается барометрическое давление, начинают сужаться сосуды, соответственно и появляются головные боли. При этом больше всего страдают от них пожилые люди, передает "РИА Новости".

Еще одной причиной плохого самочувствия во время колебаний давления врач считает нездоровое питание. В идеале ежедневный рацион должен включать белок в виде морской рыбы или мяса, в тушеном или вареном виде. В обед рекомендуется есть суп, а во время ужина отказаться от больших порций. Между приемами пищи врач советует есть фрукты и салаты из свежих овощей, которые следует употреблять каждые три-четыре часа.

dni.ru