1,5-годовалая китаянка вынашивает паразитического близнеца

Китайские врачи обнаружили в организме полуторагодовалой девочки паразитического близнеца. Беременную малышку необходимо спасать, однако у ее родителей нет на это денег.

Китайским врачам удалось объяснить, почему у 18-месячной девочки Кан Мэнру из городка Лохэ анормально большой живот - малышка беременна собственным братом или сестрой.

Кан попала в больницу, жалуясь на боли в животе. При сканировании обнаружился редчайший медицинский феномен foetus in foeto - "зародыш в зародыше". Когда мать Кан Мэнру забеременела однояйцевыми близнецами, зигота не смогла полностью разделиться. По какой-то причине половинки не стали развиваться одновременно и превращаться в сиамских близнецов, поэтому в итоге один из эмбрионов был поглощен собственной сестрой, в которой продолжил развиваться через общие кровеносные сосуды или слизистые оболочки (так называемое диффузное питание).

Теперь "беременной" Кан предстоит операция по извлечению плода, однако у родителей девочки нет на это средств, пишет британская газета The Sun. Издание не уточняет, какие именно части тела наличествуют у зародыша и продолжает ли он развиваться. Если плод погибнет, смерть грозит и самой Кан.

Похожий случай был зафиксирован в 2007 году в Бангладеш. Там забеременел 16-летний подросток Абу Райхан. Врачам удалось вырезать из него погибшего "несостоявшегося" близнеца, который весил около 2 кг. У плода отсутствовала голова, зато конечности были отлично развиты.

В 2003 году в казахском Чимкенте удалось прооперировать 7-летнего мальчика, у которого врачи первоначально спутали foetus in foeto с гигантской эхинококкоковой кистой.

Однако чаще всего близнецов-паразитов извлекают именно из девочек, так как 70-75% недоразделившихся эмбрионов имеют женский пол. Подобные случаи отмечены в Беларуси, Греции, Индонезии.

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