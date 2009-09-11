Виннитчина: с отравлением госпитализированы 9 детсадовцев

Вчера в Винницкой области в инфекционное отделение центральной районной больницы Хмельника с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы девять детей (2005-2007 года рождения), воспитанников детского сада села Уланов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 07.00 11-го сентября трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро детей – легкой степени тяжести.