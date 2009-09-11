Чем ценны фисташки

Орехи обладают множеством полезных свойств - в них содержится немало витаминов и других необходимых веществ. А некоторые из них, по словам ученых, могут быть необычайно полезны для сердца.

Исследования американских ученых показали, что фисташки способны оздоравливать сердечно-сосудистую систему и выводить из организма холестерин благодаря содержащемуся в них антиоксиданту лютеину.

Чтобы получить полезный эффект, необходимо съедать горстку фисташек каждый день. И уже через 2 дня после начала такой «фисташковой диеты» уровень холестерина в крови понижается на 12 %.

Но диетологи предупреждают, что фисташки полезны только в умеренных количествах. В противном случае они могут привести к набору лишнего веса.

health.passion.ru