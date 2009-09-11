Голубой цвет побеждает сонливость

По данным нового исследования, голубое освещение может сильно помочь людям, которые должны сохранять бодрость во время ночных дежурств.

Добровольцы, которые проводили по 6 часов ночного времени при голубом освещении, сохраняли лучшую реакцию и чувствовали себя более бодрыми, чем те, кто проводил время при зеленом освещении.

За последние годы ученые хорошо изучили влияние света на сон. Оказалось, что рецепторы, воспринимающие свет, не имеют ничего общего со зрением. Световые рецепторы работают даже у слепых людей. Эти рецепторы помогают отличать день от ночи и настраивать внутренние часы организма.

В эксперименте ученые воссоздали условия, в которых живут люди, работающие по ночам: добровольцы спали с десяти утра до шести вечера и бодрствовали ночью. Во время ночного бодрствования часть добровольцев находилась в комнате с зеленым освещением, часть - с голубым.

Те, кто находился при голубом свете, чувствовали себя менее сонливыми, показывали лучшие результаты при выполнении тестов на реакцию.

Вероятно, голубой свет, который имеет более короткие волны, воспринимается не только зрительными, но и световыми рецепторами.

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